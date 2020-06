Reino Unido está disposto a sair da UE 'em termos australianos", se não houver acordo

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido estará pronto a sair do período de transição com a União Europeia “em termos australianos”, se não for alcançado um acordo sobre o futuro relacionamento, disse o primeiro-ministro Boris Johnson a seu colega polonês, Mateusz Morawiecki, neste sábado.

O Reino Unido deixou o bloco em 31 de janeiro e foi estabelecido um período de transição, que expira em 31 de dezembro, durante o qual o país permanece no mercado único europeu e no mercado de união aduaneira.

À medida que o final do período de transição se aproxima, aumenta a pressão para um acordo de livre comércio.

Na próxima semana, começará uma nova rodada de “intensificação das negociações”, com as partes ainda muito distantes umas das outras.

“(Johnson) disse que o Reino Unido negociaria construtivamente, mas também estaria disposto a deixar o período de transição nos termos da Austrália, se um acordo não for alcançado”, disse o escritório do premiê em Downing Street em comunicado.

A Austrália não possui um acordo comercial abrangente com a UE.

Grande parte do comércio entre a UE e a Austrália segue as regras por padrão da Organização Mundial do Comércio, embora existam acordos específicos para o comércio de certas mercadorias.