Votação sobre acordo do Brexit começa em 15 de janeiro, diz Partido Trabalhista

Manifestantes favoráveis e contrários ao Brexit se posicionam em frente ao Parlamento, em Londres 08/01/2019 REUTERS/Henry Nicholls

LONDRES (Reuters) - Parlamentares britânicos iniciarão a votação do acordo do Brexit da primeira-ministra Theresa May no dia 15 de janeiro às 17h (horário de Brasília), disse nesta terça-feira o Partido Trabalhista, de oposição, citando uma cópia do cronograma provisório de debates.

Um debate de cinco dias sobre o acordo começará nesta quarta-feira e deve terminar com várias votações, cada uma das quais pode ser de vida ou morte para as esperanças de May de conseguir a aprovação de que precisa para seguir adiante com seu plano de desfiliação da União Europeia.

Reportagem de William James