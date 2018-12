Adversários veem pedido de ajuda de May à UE para o Brexit como fracasso

LONDRES (Reuters) - A tentativa da primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, de obter garantias da União Europeia para seu acordo do Brexit foi considerada por adversários, nesta sexta-feira, como um fracasso humilhante que não serviu em nada para romper o impasse parlamentar sobre a separação britânica do bloco.

Premiê britânica, Theresa May 13/12/2018 REUTERS/Piroschka van de Wouw

Todos os líderes da UE descartaram novos acordos vinculantes para modificar o tratado, mas garantiram à premiê que o pacto não amarrará o Reino Unido às regras do bloco para sempre. Uma fonte disse que May não tinha respostas claras sobre o que quer quando foi pressionada pelos líderes da UE.

May, que na quarta-feira sobreviveu a um complô dentro de seu partido para depô-la, pediu a ajuda da UE em uma cúpula em Bruxelas depois de admitir que o pacto do Brexit que firmou no mês passado seria rejeitado no Parlamento britânico.

“Parece que a primeira-ministra fracassou em sua tentativa de apresentar mudanças significativas em seu acordo do Brexit”, disse o porta-voz do opositor Partido Trabalhista, Keir Starmer.

“Não podemos continuar assim. A primeira-ministra deveria reconvocar a votação sobre seu acordo na próxima semana e deixar o Parlamento retomar o controle”.

Jornais britânicos disseram que May foi humilhada.

“Líderes da UE rejeitam a ideia de May de salvar o acordo titubeante do Brexit”, disse o The Guardian. “Líderes da UE mandam premiê se danar”, disse a manchete do The Sun.

May buscou ajuda para superar a oposição doméstica à “solução emergencial irlandesa” — uma cláusula de garantia que obriga o Reino Unido a obedecer aos regulamentos comerciais da UE até se encontrar uma maneira melhor de evitar uma “fronteira dura” danosa na ilha da Irlanda.

A chanceler alemã, Angela Merkel, e outros descartaram qualquer renegociação do tratado de novembro, concebido para encaminhar a desfiliação de Londres do bloco no dia 29 de março.

Com a política britânica em crise, o desfecho do Brexit não está claro, e as opções possíveis vão de uma separação caótica sem acordo a um novo referendo sobre a filiação ao bloco.

O vice de fato de May, David Lidington, disse que a cúpula foi um primeiro passo bem-vindo, mas seus adversários o viram como um fracasso.

“Acho que o que vocês viram na noite passada foi o fracasso completo da posição de negociação britânica posta a nu”, disse Nigel Farage, que fez campanha para o Brexit.

Em Bruxelas, May pediu garantias políticas e legais de que a solução emergencial para a Irlanda do Norte será temporária e exortou os líderes a olharem para seu histórico de entregar resultados mesmo quando as chances pareciam estar contra ela.

“Durante os últimos dois anos, espero ter mostrado que vocês podem confiar em mim para fazer o que é certo, nem sempre o que é fácil, por mais difícil que possa ser para mim politicamente”, disse May, de acordo com uma autoridade britânica graduada.

May disse acreditar que há “uma maioria no Parlamento que quer seguir em frente com o referendo e deixar com um acordo negociado”, mas alertou que há a possibilidade do Reino Unido ficar acidentalmente sem um acordo.

Reportagem de Guy Faulconbridge