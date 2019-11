Adivinha quem vem almoçar? Papa organiza refeição para 1.500 pessoas necessitadas

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco organizou um almoço para 1.500 pessoas desabrigadas e necessitadas neste domingo, dia em que a Igreja Católica realizou seu Dia Mundial da Pobreza.

O menu para todos no amplo salão de audiências do Vaticano, incluindo o papa, era lasanha, frango com molho de creme de cogumelo, batatas, doces, frutas e café.

Os convidados do papa foram trazidos ao Vaticano por voluntários de grupos de caridade que os ajudam diariamente.

Ao longo de toda a semana passada, uma clínica móvel foi estabelecida na Praça de São Pedro, onde médicos voluntários forneciam aos pobres tratamento de saúde especializado e grátis. Tratamento geral está disponível o ano inteiro nas proximidades, outra iniciativa de Francisco.

Antes, em uma missa para pessoas com necessidade, Francisco disse que as pessoas em situações melhores não deveriam se sentir “aborrecidas” pelos pobres, mas ajudá-los o máximo possível.

Disse que eles deveriam se perguntar: “Eu, um cristão, tenho pelo menos um amigo pobre?”

Reportagem de Philip Pullella