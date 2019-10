Chefe de segurança do Vaticano renuncia após polêmica sobre documentos vazados

Papa Francisco caminha ao lado de Domenico Giani no Vaticano 05/03/2017 REUTERS/Tony Gentile/File Photo

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Domenico Giani, o chefe de segurança do Vaticano e principal guarda-costas do papa Francisco, renunciou nesta segunda-feira devido ao vazamento de informações de uma investigação sobre supostas irregularidades financeiras no Vaticano.

A saída de Giani, de 57 anos, ex-integrante do serviço secreto italiano e que estava no cargo desde 2006, ocorre após uma operação sem precendentes realizada por seus homens em dois departamentos centrais do Vaticano, a Autoridade de Informação Financeira (AIF) e o Secretariado de Estado, em 2 de outubro.

Por Philip Pullella