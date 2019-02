Presidente México no confrontará con Iglesia sobre pederastia, pero dice que no será cómplice

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó el lunes que no echará más leña al fuego sobre los casos de pederastia en la Iglesia católica local, pero aseguró que no será cómplice si hay procesos legales en curso.

La conferencia episcopal del país latinoamericano informó hace unos días que al menos 152 sacerdotes han sido suspendidos en los últimos nueve años por abusos sexuales a menores de edad en México. Algunos de ellos están en la cárcel.

“No queremos confrontarnos con las iglesias, así de claro”, dijo el presidente en su conferencia de prensa matutina al ser consultado sobre la postura de su Gobierno sobre casos de pederastia y sobre si su administración se involucrará en las pesquisas.

“Si hay un proceso legal pues no podemos taparlo, no podemos ser cómplices, eso no lo haríamos, pero no vamos a atizar el fuego en ningún caso”, agregó el mandatario quien suele tratar de no mostrar posturas personales sobre temas sensibles.

Esta semana se celebrará en el Vaticano una histórica reunión sobre pederastia que para el Papa Francisco representa un “acto de fuerte responsabilidad pastoral ante un desafío urgente”, según dijo el domingo.

En los últimos años han salido a la luz denuncias de abusos a menores por parte de sacerdotes católicos en varios países del mundo, algo que sacudió los cimientos de la Santa Sede.

El Papa ha prometido en varias ocasiones cero tolerancia para los sacerdotes que abusen de los menores, pero sus críticos exigen más acciones.

Reporte de Ana Isabel Martínez; Editado por Diego Oré