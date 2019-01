Papa lamenta mundo inconexo, elogia unidad por sobre diversidad

El Papa Francisco encabeza una misa para marcar el Día Mundial de la Paz en la Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano, 1 enero, 2019. REUTERS/Tony Gentile

CIUDAD DEL VATICANO (Reuters) - El papa Francisco, en su primer mensaje del nuevo año el martes, lamentó la falta de unidad en todo el mundo y alertó contra una búsqueda desalmada del lucro que beneficia a unos pocos.

“Cuanta dispersión y soledad hay a nuestro alrededor. El mundo está completamente conectado, pero parece cada vez más inconexo”, dijo el Papa en su tradicional misa de Año Nuevo en la Basílica de San Pedro.

En su homilía, rindió homenaje a la maternidad, diciendo que era miope un mundo que miraba hacia el futuro olvidando “la mirada de una madre”.

“(El mundo) puede que aumente sus ganancias, pero ya no verá a los demás como niños. Ganará dinero, pero no para todos. Todos viviremos en la misma casa, pero no como hermanos y hermanas”, afirmó Francisco.

El discurso de Año Nuevo siguió a un turbulento 2018 para el pontífice, cuya Iglesia fue golpeada por un torrente de escándalos sexuales en todo el mundo que Francisco no pudo contener.

El sentido de crisis se acentuó el lunes cuando el portavoz del Vaticano y su adjunto renunciaron repentina e inesperadamente luego de desacuerdos sobre la estrategia de comunicación.

El Papa Francisco no hizo ninguna referencia explícita sobre el tema, pero llamó a los católicos romanos a permanecer enraizados en la Iglesia, diciendo: “La unidad cuenta más que la diversidad”.

También advirtió que la Iglesia se arriesgaba a convertirse en “un hermoso museo del pasado” si la gente perdía “el asombro de la fe”.

Reporte de Crispian Balmer; Editado en español por Janisse Huambachano