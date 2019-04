Imágenes láser en 3D arrojan nueva luz en sitio de la "Ultima Cena" en Jerusalén

Una imagen fija obtenida del video que muestra un modelo 3D, creado usando tecnología avanzada, del cenáculo, una sala venerada por cristianos como el lugar de la última cena de Jesús, en el Monte Sion cerca de la Ciudad vieja de Jerusalén. 14 de marzo de 2019. Imagen proporcionada por un terecro, cortesía de Science and Technology in Archaeology and Culture Research Center, The Cyprus Institute via REUTERS.