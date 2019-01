UE está pronta a discutir novo acordo do Brexit se Reino Unido mudar pontos-chave, diz negociador

Negociador-chefe da UE para o Brexit, Michael Barnier 12/07/1017 REUTERS/Francois Lenoir

ESTRASBURG0 (Reuters) - A União Europeia está pronta para discutir um acordo diferente com o Reino Unido sobre a saída britânica do bloco se Londres mudar seus atuais limites nas negociações, mas uma salvaguarda impedindo uma fronteira física na ilha da Irlanda terá que permanecer, disse o negociador-chefe da UE nesta quarta-feira.

Michael Barnier disse ao Parlamento Europeu que um risco de um Brexit sem acordo agora é mais alto do que nunca, após o Parlamento britânico ter rejeitado na véspera o acordo fechado pela premiê Theresa May com a UE.

Reportagem de Jan Strupczewski