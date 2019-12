WIDER IMAGE-Fotografías de Reuters de las noticias más destacadas de la década

LONDRES, 3 dic (Reuters) - Desde el devastador terremoto de Haití a la guerra en Siria, fotógrafos de Reuters han cubierto las noticias más importantes de la década, capturando imágenes de conflictos armados, desastres naturales, las tribulaciones de los migrantes y el arte del deporte.

Una niña herida recibe tratamiento médico tras un terremoto en Puerto Príncipe, Haití, 13 de enero de 2010. REUTERS/Eduardo Munoz

A continuación, algunas de las mejores fotos de Reuters tomadas entre 2010 y 2019, acompañadas de comentarios de los fotógrafos.

* Una niña herida recibe tratamiento médico tras un terremoto en Puerto Príncipe, Haití, 13 de enero de 2010. (Eduardo Muñoz)

Más de 200.000 personas murieron cuando un sismo de magnitud 7,0 devastó el empobrecido país caribeño el 12 de enero de 2010. Muñoz vio a una niña que era tratada por una herida en la cabeza.

“Fue duro porque era muy pequeña, pero la lesión no fue realmente grave (...), obviamente estaba asustada”, recordó Muñoz. “Traté de encontrarla después, pero fue imposible”.

* El príncipe británico Guillermo y su esposa Catalina se besan en el balcón del Palacio de Buckingham, acompañados por las damas de honor Grace van Cutsem (izquierda) y Margarita Armstrong-Jones, y el paje Tom Pettifer, después de su boda en Londres el 29 de abril de 2011. (Dylan Martinez)

Rodeado de seguidores de la realeza, Martinez tomó la fotografía frente al palacio. Mientras la pareja se besaba, la pequeña dama de honor Grace van Cutsem se cubrió los oídos por el ruido de los vítores, haciendo la imagen aun más memorable.

“Cuando tomé esa foto, realmente no me di cuenta de que la niña se tapaba las orejas. Lo que noté fue ese hermoso fondo negro (detrás de la pareja real)”, dijo Martínez. “Se besaron de nuevo pero (la imagen) no tenía a la chica, quien marcó la diferencia esa foto”.

* Rebeldes sirios tratan de protegerse de escombros después de que el muro detrás del cual se resguardaban es alcanzado por un proyectil disparado desde un punto de control del gobierno durante combates en el barrio de Ain Tarma, Damasco, el 30 de enero de 2013. (Goran Tomasevic)

Tomasevic ganó el primer premio en la categoría de series de noticias del World Press Photo 2014 con fotos de rebeldes en Siria preparándose para un ataque en un puesto militar.

Un comandante rebelde recibió un disparo de un francotirador y fue retirado. Cuando volvían al puesto, los combatientes rebeldes fueron atacados: “Seguí esa batalla por mucho tiempo”, afirmó Tomasevic. “El muro explotó, con escombros por todas partes”.

* Un refugiado sirio besa a su hija mientras camina en medio de una tormenta hacia la frontera de Grecia con Macedonia, cerca del pueblo griego de Idomeni, 10 de septiembre de 2015. (Yannis Behrakis)

Behrakis encabezó un equipo que documentaba la llegada de inmigrantes de Oriente Medio a Europa en 2015, captando imágenes de familias en botes o sus primeros pasos en tierra extranjera. Las fotografías llevaron a Reuters a ganar conjuntamente el Premio Pulitzer 2016 sobre noticias de última hora con el New York Times.

“Le mostramos al mundo lo que estaba sucediendo, y al mundo le importó. Eso demostró que la humanidad todavía está viva”, declaró Behrakis, quien murió en marzo. “Hicimos que se escuchara la voz de esas personas desafortunadas”.

* Usain Bolt, de Jamaica, mira a Andre De Grasse, de Canadá, mientras compiten durante las semifinales de 100 metros masculino en los Juegos Olímpicos de Río 2016, el 14 de agosto de 2016. (Kai Pfaffenbach)

“Las semifinales también son un calentamiento para los fotógrafos”, dijo Pfaffenbach, cuyo trabajo ganó el tercer premio en la categoría de deportes en el World Press Photo de 2017.

“Pensé en probar un desenfoque (...) lo vi correr (...) En el momento en que giró la cabeza, pensé que la imagen estaba arruinada porque sería demasiado inestable, pero simplemente sucedió (...) y de la noche a la mañana se convirtió en ‘la’ imagen’”.

* Un manifestante sostiene una bandera frente a un incendio en la entrada de un edificio que alberga la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y una sucursal bancaria durante un mitin contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas, el 12 de junio de 2017. (Carlos García Rawlins)

“Tan pronto como llegué, vi que era bastante intenso (...), un incendio comenzó en la entrada del edificio y un manifestante, con la cara cubierta, corrió y agitó la bandera como un símbolo de victoria. Los manifestantes celebraron sólo unos minutos, llegó la policía antidisturbios y los dispersó muy rápidamente”, dijo García Rawlins.

* Una exhausta refugiada rohingya toca la arena en la playa tras cruzar la frontera entre Bangladés y Myanmar en barco a través de la bahía de Bengala, en Shah Porir Dwip, Bangladés, 11 de septiembre de 2017. (Danish Siddiqui)

“Las fotografías realmente ayudaron a resaltar la difícil situación (de los refugiados rohingya)”, apuntó Siddiqui, cuya imagen era parte de un paquete que le valió a Reuters el Premio Pulitzer 2018 por reportaje fotográfico.

“Como fotoperiodista, debes capturar todo en un marco (...) En esa imagen puedes ver la columna de humo, el bote, los refugiados (...). Todos los elementos estaban presentes para contar la historia”.

* Una familia migrante, parte de una caravana de miles de personas que viajan desde Centroamérica en ruta a Estados Unidos, huye de gases lacrimógenos frente al muro fronterizo entre Estados Unidos y México en Tijuana, 25 de noviembre de 2018. (Kim Kyung-Hoon)

Parte de una serie de fotos de Reuters de inmigrantes centroamericanos en la frontera estadounidense, que ganó el Premio Pulitzer 2019 por la fotografía de noticias de última hora, la imagen muestra a la madre hondureña María Meza agarrando a sus hijas y huyendo de las lacrimógenas lanzadas por las autoridades estadounidenses.

“Fue muy agitado en ese momento y fue sólo después en mi computadora que vi (...) que las chicas usaban pañales”, dijo Kim. “La madre llevaba una camiseta con personajes de ‘Frozen’. Era una de las películas favoritas de mi hija cuando era más pequeña”.

Reporte de Marie-Louise Gumuchian; Editado en español por Janisse Huambachano