Reuters vence prêmio Pulitzer de reportagem internacional

Hamida, refugiada rohingya, como bebê de 40 dias que faleceu em naufrágio na costa de Shah Porir Dwip, Teknaf, Bangladesh 14/9/2017 REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

NOVA YORK (Reuters) - A Reuters venceu um prêmio Pulitzer de reportagem internacional nesta segunda-feira que inclui uma reportagem investigativa que revelou a execução de 10 muçulmanos rohingyas por camponeses budistas e forças de segurança de Mianmar, anunciou o órgão administrador do Pulitzer.

Os prêmios Pulitzer, considerados os de maior prestígio no jornalismo norte-americano, são concedidos desde 1917, depois de serem estabelecidos no testamento do publisher de jornais Joseph Pulitzer.

O Conselho do Pulitzer, composto por 18 membros, reúne vencedores passados e outros jornalistas e acadêmicos de renome.

Por Daniel Trotta