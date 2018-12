Entrenador de los All Blacks Hansen dejará su cargo tras la Copa del Mundo

El entrenador de la selección de rugby de Nueva Zelanda, Steve Hansen, durante una conferencia de prensa en el estadio Olímpico de Roma, Italia, 22 de noviembre de 2018. Imagen de archivo. REUTERS/Alessandro Bianchi

WELLINGTON (Reuters) - El entrenador de los All Blacks, Steve Hansen, dejará su puesto después del Mundial de Rugby del próximo año en Japón tras haber pasado casi 16 años con el equipo.

Hansen, de 59 años, llegó al seleccionado en 2004, donde primero se desempeñó como asistente de Graham Henry y ocho años después pasó a ser entrenador en jefe. Desde que asumió el cargo, los All Blacks ganaron 85 de los 96 partidos que jugaron.

En una multitudinaria rueda de prensa en Auckland transmitida en vivo por los principales canales de televisión en un país fanático del rugby, Hansen dijo que había decidido hacer el anuncio ahora para evitar que la preparación para el Mundial se vea interrumpida por preguntas sobre su futuro.

“Creo que después de 16 años es el momento adecuado para hacer un cambio después de la Copa del Mundo. Es lo correcto para el equipo”, destacó.

“¿Qué sigue? No lo sé. Así que no pregunten (...) No estoy pensando en lo que vendrá a continuación. Solo me estoy enfocando en el año que viene y retener la Copa Bledisloe y ganar la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva”, agregó.

Entre los principales candidatos para reemplazar a Hansen se encuentran el entrenador de Gales, Warren Gatland, quien regresará a Nueva Zelanda después de la Copa del Mundo; el asistente de Hansen, Ian Foster; y el entrenador de los Canterbury Crusaders, Scott Robertson.

Reporte de Greg Stutchbury; editado en español por Javier Leira