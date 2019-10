ACTUALIZA 1-Argentina se despide de Mundial de Rugby con paliza a EEUU; Escocia y Gales ganan

(Agrega resto de partidos de la jornada)

9 oct (Reuters) - Argentina obtuvo el miércoles una cómoda victoria por 47-17 sobre Estados Unidos y cerró su participación en el Mundial de Rugby en el tercer puesto del grupo C, por lo cual no logró clasificar a los cuartos de final de la competencia.

A pesar de la eliminación temprana en la fase inicial del torneo que se disputa en Japón, la tercera ubicación en la tabla de posiciones le otorgó al seleccionado argentino la clasificación directa al Mundial de 2023, en Francia.

Los Pumas sacaron ventaja con dos tries de Joaquín Tuculet, dos de Juan Cruz Mallía, uno de Jerónimo De la Fuente, otro de Gonzalo Bertranou, un try y cinco conversiones de Nicolás Sánchez y una conversión de Benjamín Urdapilleta.

Estados Unidos anotó a través de dos tries de su capitán Blaine Scully, otro de Paul Lasike y una conversión de Alan MacGinty.

“Está todo muy fresquito, pero hay un montón de enseñanzas”, dijo el entrenador Mario Ledesma al término del partido. “Nos quedamos a un penal no cobrado de ganarle a Francia. Le ganamos a Tonga y a Estados Unidos con bonus, y lo de Inglaterra es difícil de analizar habiendo jugado con 14 (jugadores por una expulsión)”, añadió.

El grupo C lo lidera Inglaterra con 15 puntos, sigue Francia con 13 y luego con 11 se ubica Argentina, el único equipo que jugó sus cuatro partidos. Tonga tiene un punto y Estados Unidos no sumó en la tabla de posiciones.

En los otros partidos de la jornada, Escocia y Gales ganaron sus partidos frente a Rusia y Fiyi, respectivamente.

Los escoceses lograron nueve tries -y el correspondiente punto de bonus- y apabullaron por 61-0 a los rusos, con un hat-trick de George Horne. Ahora buscarán el pase a cuartos de final ante el anfitrión del torneo, Japón, que lidera el Grupo A con 14 puntos, por 11 de Irlanda y 10 del XV del Cardo.

En lo referente al decisivo duelo del domingo en Yokohama, el entrenador Gregor Townsend dijo que “nuestro foco está ahora en la recuperación, en asegurar que nos preparamos bien para el partido (...). Solo tenemos que asegurarnos de hacer nuestra mejor presentación, porque Japón es un equipo muy bueno”.

No obstante, el partido corre peligro de ser suspendido por la llegada del tifón Hagibis, que podría impactar en el área de Tokio el sábado. Las reglas del torneo estipulan que los partidos de la fase de grupos que no se puedan jugar no serán reagendados y, en su lugar, serán consignados como un empate 0-0, sin puntos de bonus disponibles.

En el último encuentro de la jornada, el wing Josh Adams logró un hat-trick vital para la victoria por 29-17 de Gales sobre Fiyi, asegurándose un puesto en cuartos en el Grupo D.

En el disputado choque, los fiyianos lograron ponerse con ventaja de 10-0 a los nueve minutos y, de nuevo, tras la conversión de un penal en el 54.

Los dos primeros tries de Adams colocaron al actual campeón del 6 Naciones por delante 14-10 al término del primer tiempo, mientras que con el tercero logró poner al XV del Dragón en franquía en el marcador de nuevo en la segunda mitad, antes de que Liam Williams sellara el punto de bonus en el 69.

