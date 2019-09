Inglaterra marca siete tries en victoria 45-7 sobre EEUU en Mundial de Rugby

Ellis Genge de Inglaterra corre en un partido contra Estados Unidos por el grupo C del Mundial de Rugby, en Kobe, Japón. 26 septiembre de 2019. REUTERS/Rebecca Naden

KOBE, Japón (Reuters) - Inglaterra cumplió con su trabajo con un sólido 45-7 sobre Estados Unidos con un punto de bonificación el jueves, en el partido del Grupo C del Mundial de Rugby que se disputa en Japón.

Cuatro días después de vencer a Tonga en su primer partido del torneo, el entrenador Eddie Jones decidió realizar muchos cambios en el equipo, que le respondió con siete tries en las húmedas condiciones reinantes en el Misaki Stadium de Kobe.

George Ford, Billy Vunipola y Luke Cowan-Dickie marcaron tries antes del descanso, con el ala Joe Cokanasiga anotando en dos ocasiones y Ruaridh McConnochie y Lewis Ludlam cerrando la tarea en el segundo tiempo.

John Quill de Estados Unidos fue expulsado en el minuto 70 por una carga con el hombro sobre la cabeza de Owen Farrell, pero los estadounidenses no se rindieron y el sustituto Bryce Campbell generó un try para su país en los minutos finales del partido.

“Es una buena victoria nuevamente”, dijo Ford, designado como el jugador del partido. “Tuvimos que trabajar para eso nuevamente, Estados Unidos fue un equipo muy físico así que tuvimos que luchar por esta victoria y creo que lo hicimos muy bien”.

El próximo rival de Inglaterra, que quedó en lo más alto del Grupo C será Argentina el sábado 5 de octubre.

En otro partido del día, Italia superó sin problemas a Canadá por 48-7 también marcando siete tries para obtener su segundo punto extra en sus dos partidos por el Grupo B.

Los tries de los forward Braam Steyn y Dean Budd en los primeros 13 minutos del encuentro y otro de Sebastian Negri al inicio del complemento dieron tranquilidad a los italianos que aumentaron a través de un try penal y otros tres tries en los últimos 20 minutos.

Tras dos triunfos seguidos y con descanso para algunos titulares, el camino ahora se le pone más cuesta arriba para Italia, que deberá medirse ante Nueva Zelanda y Sudáfrica.

