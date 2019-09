Francia vence 23-21 a Argentina en Mundial de rugby

21 sep (Reuters) - El seleccionado argentino debutó el sábado con una derrota 23-21 frente a Francia, en un cambiante partido correspondiente al grupo C del Mundial de rugby disputado en Japón.

Los Pumas argentinos contaron con una buena oportunidad para ganar el encuentro a los 79 minutos por intermedio de Emiliano Boffelli, aunque el penal desde 45 metros salió desviado y permitió la victoria al equipo francés.

“Como era la última pelota del partido, me quise asegurar que llegara, y me pasé de potencia. Me va a durar mucho la tristeza”, dijo Boffelli a la prensa, tras la derrota en un partido clave para avanzar a la siguiente ronda.

Francia aprovechó mejor sus ocasiones durante el primer tiempo, por lo cual sacó una ventaja de 20-3 con tries de Gaël Fickou y Antoine Dupont, y dos conversiones y dos penales de Romain Ntamack, mientras que Nicolás Sánchez anotó los únicos puntos argentinos a través de un penal.

Argentina mostró otra actitud en el segundo tiempo para remontar el marcador por intermedio de tries de Guido Petti y Julián Montoya, una conversión de Sánchez y dos penales de Benjamín Urdapilleta, aunque Camile López puso el 23-21 definitivo para Francia a través de un drop.

El equipo sudamericano, que integra el grupo C con Francia, el favorito Inglaterra, Tonga y Estados Unidos, jugará nuevamente el sábado 28 frente a los tonganos.

“Tenemos por delante dos partidos duros y una final con Inglaterra. Vamos a seguir haciendo lo que sabemos y confiamos en que eso va a darnos buenos resultados”, indicó el entrenador argentino Mario Ledesma a la televisión local.

Escrito por Ramiro Scandolo vía Mesa de Edición en Español de Santiago