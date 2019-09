Dos try de Tuilagi ayudan a Inglaterra a obtener punto bono en triunfo sobre Tonga en Mundial de Rugby

SAPPORO, Japón, 22 sep (Reuters) - Inglaterra inició el domingo con una victoria 35-3 sobre Tonga en grupo C del Mundial de Rugby que se disputa en Japón, con Manu Tuilagi liderando al equipo con dos tries, mientras que Irlanda e Italia también comenzaron con triunfos.

El seleccionado inglés Billy Vunipola en acción con Sonatane Takulua de Tonga, durante el partido por el Mundial de Rugby, Sapporo Dome, Sapporo, Japón - Septiembre 22, 2019 REUTERS/Peter Cziborra

Cuatro años después de quedar fuera en la fase de grupos en el mundial disputado como local, Inglaterra estaba ansiosa de tener un debut con un buen desempeño ante una selección que había sido vapuleada por Nueva Zelanda en un amistoso previo a la competencia.

Pero Tonga, liderado por los “forwards” Sione Kalamafoni y Zane Kapelile, le complicó las cosas a los ingleses en el primer tiempo, que terminó con ventaja de 18-3 para los europeos sólo gracias a las anotaciones de Tuilagi.

El primer try de Tuilagi fue a pura potencia, llevándose por delante a varios rivales. El segundo, a los 30 minutos, fue una demostración de una gran velocidad e inteligencia, tras el pase interior de Jonny May.

Los tries de Tuilagi fueron un recordatorio de lo que Inglaterra se ha estado perdiendo en los últimos años, con el jugador de 28 años nacido en Samoa complicado por múltiples lesiones.

Tras eso, Inglaterra parecía tener todo bajo control, pero errores propios le restaron impulso. De hecho, el entrenador Eddie Jones fue captado por las cámaras golpeando con furia su mesa después de que Tonga consiguiera un penal.

“Hay muchos mosquitos allá. Tuve que golpear algunos”, afirmó tras ser consultado por su reacción. “Mira, me enojo, me emociono, me decepciono, todo eso es parte de ser entrenador”, aseguró el australiano, que hace cuatro años guió a Japón a una histórica victoria frente a Sudáfrica.

Inglaterra enfrentará en su próximo partido a Canadá, al tiempo que Tonga será rival de Argentina, que el sábado perdió en el debut ante Francia.

En otro partido de la jornada, Irlanda dejó atrás su dubitativa llegada al Mundial y superó cómodamente por 27-3 a Escocia, en un duelo de candidatos a quedarse con el Grupo A del torneo.

Los forwards James Ryan, Rory Best y Tadhg Furlong anotaron en los primeros 25 minutos para que el ala Andrew Conway asegurara el punto extra con el cuarto try en el segundo tiempo. El penal convertido por Greig Laidlaw fue lo único que mostró Escocia en el juego.

Mientras, una ráfaga de tres try en 10 minutos ayudó a Italia a vencer a Namibia por 47-22 en su duelo del Grupo B en Osaka. Los italianos ahora enfrentarán a Canadá, mientras que Namibia -que ha perdido los 20 partidos que ha disputado en los mundiales- jugará ante Sudáfrica.

Reporte de Peter Rutherford, Editado en Español por Manuel Farías