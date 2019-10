Irlanda gana a obstinada Rusia, pero dudas persisten; Fiyi aplasta a Georgia

Garry Ringrose de Irlanda en acción frente a Kirill Gotovtsev de Rusia durante el partido por el Grupo A del Mundial de Rugby 2019 disputado en el estadio Kobe Misaki de Kobe, Japón. 3 de octubre, 2019. REUTERS/Annegret Hilse - UP1EFA30VWV8B

KOBE, Japón, 3 oct (Reuters) - Irlanda comenzó a retornar el jueves al buen camino en el Mundial de Rugby tras su inesperada derrota ante Japón, pero necesitó más de una hora para garantizar el punto de bonus y mejorar sus opciones en un triunfo con escaso brillo por 35-0 sobre una obstinada Rusia.

Irlanda necesita vencer ahora a Samoa para estar entre los ocho mejores y podría terminar incluso al frente de su grupo si los nipones fallan, pero el hecho de que el equipo de Joe Schmidt sufriera para superar a un rival tan limitado no ayudará a que mejoren las disminuidas esperanzas de sus hinchas para llegar por vez primera a las semifinales.

“Estamos encantados de haber logrado una buena victoria y volver a subirnos al caballo tras lo de la semana pasada. Esta noche queríamos lograr el punto de bonus y dejarles en cero”, dijo el capitán Johnny Sexton al término del encuentro.

“Son un equipo muy bien organizado y nos complicaron en algunos momentos. Las condiciones son muy difíciles y el balón estaba muy resbaladizo, así que estamos felices por los cinco puntos, pero debemos seguir trabajando”, agregó.

Lo único que podría haber hecho olvidar un poco la sorprendente debacle ante Japón habría sido un triunfo contundente, algo que pareció posible después de que Rob Kearney logró un try a los 90 segundos.

Sexton, que no jugó ante Japón por una lesión en un muslo, pareció empujar al XV del Trébol hacia el punto de bonus cuando una de sus clásicas habilitaciones con el pie fue aprovechada por Peter O’Mahony en el minuto 13 para anotar su segundo try en 62 partidos internacionales con Irlanda. Rhys Ruddock anotó el tercer try isleño antes del fin del primer tiempo.

La segunda mitad estuvo marcada por los errores, ya que la ovalada se resbalaba constantemente de las manos de los jugadores. Pese a todo, Andrew Conway obtuvo su segundo try del torneo en el minuto 62 y Garry Ringrose le siguió poco después, dejando un marcador demasiado abultado para el esfuerzo ruso.

En el otro partido de la jornada, Fiyi finalmente encontró su mejor versión tras sus derrotas ante Australia y Uruguay y pasó por encima de Georgia por 45-10, logrando siete tries en una lluviosa jornada en el Hanazono Rugby Stadium.

Reporte adicional de Greg Stutchbury en Tokio; editado en español por Carlos Serrano