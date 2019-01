Mural sobre contaminación de Banksy se vende por más de 130.000 dlr

Imagen de archivo. Unas personas miran la nueva obra de Banksy que apareció durante la semana en el muro de un garaje en Port Talbot, Reino Unido, el 22 de diciembre de 2018. REUTERS/Rebecca Naden

LONDRES (Reuters) - Un mural del misterioso artista británico Banksy que muestra a un niño que parece disfrutar de una nevada que en realidad es basura que se quema en un contenedor se vendió por más de 100.000 libras (130.000 dólares) a un tratante británico de arte.

Desde un lado, el “Season’s Greetings”, pintado en las murallas de un garage en Gales muestra a un pequeño con la lengua afuera para atrapar los copos de nieve; por el muro colindante se ve la otra parte del mural: un incinerador de basura que emite la ceniza que se confunde con nieve.

“Lo compré y me costó una cifra de seis dígitos”, dijo a Reuters John Brandler, de Brandler Galleries. “Se lo prestaré a Port Talbot por un mínimo de dos a tres años. Quiero usarlo para un centro artístico que llevará artistas de fama internacional a Port Talbot”.

El mural apareció el mes pasado en la localidad en las afueras de Swansea Bay, donde se ubica uno de los mayores centros siderúrgicos del mundo.

Brandler afirmó que el mural entero debía moverse en una sola pieza. No quiso decir el precio específico de la obra.

Banksy, quien mantiene en secreto su identidad real, se ha convertido en el artista callejero más famoso del mundo al reírse de los excesos del capitalismo moderno y por satirizar con iconos, slogans y opiniones.

Entre sus trabajos previos están “Mobile Lovers”, que muestra un abrazo entre dos personas que miran sus celulares por encima de sus hombros, y un aviso cerca de Canary Wharf en Londres que dice “Sorry! The lifestyle you ordered is currently out of stock” (¡Lo sentimos! Por el momento no tenemos stock del estilo de vida que pidió”.

(1 dlr = 0,7722 libras)

Reporte de Guy Faulconbridge; Editado en español por Janisse Huambachano