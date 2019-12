Proveedor del BoE dio ventaja indebida a operadores con audios de ruedas de prensa

Foto de archivo. El gobernador del Banco de Inglaterra , Mark Carney, al llegar a una conferencia de prensa en Londres , Reino Unido. 16 de diciembre de 2019. Kirsty Wigglesworth/Pool vía REUTERS.

LONDRES, 19 dic (Reuters) - Un proveedor de servicios hizo mal uso de los canales de audio de las conferencias de prensa del Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) este año, dijo el instituto emisor, dando a los operadores acceso a información que podría tener un impacto en el mercado segundos antes que a sus rivales.

En respuesta a un informe publicado en el periódico The Times, el BoE dijo que un proveedor externo había accedido a un canal de audio de respaldo de algunas de sus conferencias de prensa sin su consentimiento y la había proporcionado a “otros clientes externos”.

Las sesiones informativas del gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, y otros representantes de los bancos centrales a menudo afectan los precios de los activos financieros, como divisas y bonos del Estado, y el acceso anticipado a sus declaraciones podría permitir a los operadores ganar millones.

Los operadores que recibieron las informaciones del proveedor podrían haber tenido una ventaja de cinco a ocho segundos, ya que el audio puede ser transmitido de manera más rápida que el video, dijo The Times.

“Este uso totalmente inaceptable del canal de audio fue sin el conocimiento o consentimiento del Banco, y está siendo investigado más a fondo”, dijo el BoE en un comunicado el miércoles, sin nombrar al proveedor.

La transmisión de audio del BoE fue concebida como una opción alternativa si su transmisión de video oficial de sus conferencias de prensa fallaba, según The Times.

El banco dijo que había bloqueado el acceso del proveedor una vez que The Times le había informado sobre el uso indebido. El banco dijo que el proveedor no había distribuido las informaciones de la conferencia de prensa más reciente y que no participará en ninguna conferencia en el futuro.

La FCA, que es responsable de regular los mercados y los operadores en Reino Unido, dijo que estaba investigando el asunto.

Información de Akshay Balan en Bengaluru, Iain Withers y Sinead Cruise, Bill Schomberg en Londres; traducido por Michael Susin en la redacción de Gdansk.