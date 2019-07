Líder de Escocia piensa que Boris Johnson busca un Brexit sin acuerdo

La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, junto al primer ministro británico, Boris Johnson, en la Bute House, Edimburgo. 29 de julio de 2019. Duncan McGlynn/Pool via REUTERS.

EDIMBURGO (Reuters) - La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, dijo el lunes que creía que el primer ministro Boris Johnson estaba buscando una salida de la Unión Europea sin un acuerdo.

Después de una reunión con Johnson en Edimburgo, Sturgeon dijo a periodistas que no había claridad sobre cómo él planeaba llegar a una salida pactada con la Unión Europea, que ha dicho en repetidas ocasiones que no renegociará el Acuerdo de Retiro que alcanzó con su predecesora Theresa May.

“Eso me hace creer que sea lo que sea que Boris Johnson esté diciendo públicamente acerca de su preferencia por llegar a un acuerdo, en realidad realmente está buscando un Brexit sin acuerdo porque esa es la lógica de la posición de línea dura que ha tomado”, dijo.

“Creo que es extremadamente peligroso para Escocia, de hecho para todo el Reino Unido”, agregó.

Johnson le dijo a Sturgeon que si bien preferiría negociar un nuevo acuerdo de salida con la UE, Gran Bretaña dejaría el bloque el 31 de octubre “pase lo que pase”, dijo su oficina.

Algunos políticos de alto nivel han advertido de que si no hay un acuerdo para Brexit será más probable una ruptura del Reino Unido. Sturgeon le escribió la semana pasada a Johnson para decirle que continuaría los preparativos para un segundo referéndum de independencia.

Reporte de Russel Cheyne; Editado en español por Javier López de Lérida