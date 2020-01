La esposa de George Orwell le permitió acostarse con una amiga: cartas

LONDRES, 20 ene (Reuters) - El escritor británico George Orwell escribió a una amiga para decirle que podían tener relaciones sexuales dos veces al año con la aprobación de su esposa, según revela un conjunto de cartas compradas por el hijo de Orwell casi 70 años después de su muerte.

FOTO DE ARCHIVO. Laura Wood, de Skoob Books, posa con una copia del libro "1984" de George Orwell, en Londres, Reino Unido. 9 de junio de 2013. REUTERS/Toby Melville.

Orwell conoció a Brenda Salkeld en 1933, unos años antes de su primer éxito editorial, “Down and Out in Paris and London” (publicado en español como “Sin blanca en París y Londres”), influyendo en sus escritos posteriores, según atestiguan las cartas, cuyo contenido fue difundido el lunes por el periódico británico The Times.

Orwell le comunicó a Salkeld que su primera esposa, Eileen O’Shaughnessy, entendía sus deseos y “deseaba que yo pudiera acostarme contigo unas dos veces al año, solo para mantenerme feliz”.

En una carta anterior, escribió: “No sé si alguna vez has llegado a comprender lo mucho que significas para mí. Además dijiste que finalmente pensabas tomar un amante, así que si es así no veo por qué no debería ser yo”.

Orwell siguió escribiendo a Salkeld hasta 1949, justo antes de su segunda boda y tan solo unas semanas antes de la muerte del escritor. Las cartas muestran que usaba a Salkeld para sondear sus ideas.

El hijo de Orwell, Richard Blair, dijo que ha comprado las cartas para donarlas al Archivo George Orwell del University College de Londres.

Otro conjunto de cartas compradas por Blair también muestra la continua admiración de Orwell por una antigua amante, Eleanor Jacques.

Blair le dijo al Times que las cartas mostraban que Jacques y Salkeld “tuvieron mucha más influencia sobre él de lo que se suponía en un principio”.

“Eran cartas muy personales”, dijo. “Creo que hubo algún contacto físico ocasional en ambos casos. Le gustaban las mujeres muy fuertes. Mujeres que tenían una opinión. Eso es lo que le atraía. El hecho de que obtuviera algo [de ellas] más allá de eso era un añadido”.

Orwell, quien también escribió las novelas “Rebelión en la granja” y “1984”, sigue siendo muy popular por sus críticas a los gobiernos y al totalitarismo. El 70 aniversario de la muerte de Orwell se conmemorará el próximo 21 de enero.

