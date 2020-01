Enrique y Meghan de Gran Bretaña ya no serán miembros activos de la familia real: Palacio de Buckingham

LONDRES, 18 ene (Reuters) - El príncipe Enrique y su esposa Meghan ya no serán miembros activos de la monarquía británica, renunciarán a los fondos públicos y reembolsarán el dinero gastado en la restauración de su vivienda mientras se embarcan en un futuro independiente, informó el sábado el Palacio de Buckingham.

El príncipe Enrique de Gran Bretaña asiste a un evento de rugby en los jardines del Palacio de Buckingham en Londres, Gran Bretaña, 16 enero 2020. REUTERS/Toby Melville

La pareja ya no usará sus títulos de “Alteza Real”, dijo el palacio en un anuncio que buscaba poner fin a la agitación en la monarquía provocada cuando la pareja anunció a principios de este mes que querían reducir sus deberes reales y pasar más tiempo en Norteamérica.

En los últimos días, la reina y su familia han estado estudiando con funcionarios sobre cómo la salida funcionará en la práctica para Enrique, de 35 años, y su esposa estadounidense, la exactriz Meghan, de 38.

“Enrique, Meghan y Archie siempre serán miembros muy queridos de mi familia”, dijo la reina Isabel en un comunicado emitido por el palacio. “Reconozco los desafíos que han vivido como resultado del intenso escrutinio en los últimos dos años y apoyo su deseo de una vida más independiente”.

La reina agregó que estaba “particularmente orgullosa” de lo rápido que Meghan se convirtió en una de la familia. La pareja se casó en mayo de 2018 en una lujosa ceremonia en el Castillo de Windsor.

Enrique seguirá siendo un príncipe y la pareja conservará sus títulos de duque y duquesa de Sussex.

Los planes de independencia de la pareja, anunciados después de un descanso durante el período navideño en Canadá, sorprendieron al resto de la familia real a principios de este mes y dejaron a la reina y otros Windsor mayores heridos y decepcionados, según fuentes reales.

Un amigo de Enrique y Meghan dijo que la pareja sintió que habían sido expulsados.

El palacio dijo que el matrimonio ya no recibirá fondos públicos y que pagará el dinero gastado en la renovación de su casa en Windsor, al oeste de Londres.

“Aunque ya no pueden representar formalmente a la reina, los Sussex han dejado en claro que todo lo que hagan seguirá manteniendo los valores de su majestad”, dijo una portavoz del Palacio de Buckingham. “Los Sussex no usarán su título de Alteza Real ya que ya no son miembros activos de la familia real”.

FONDOS

El cambio significa que Enrique renunciará a sus patrocinios militares y su papel como Embajador de la Juventud de la Commonwealth. No estaba claro de inmediato si la pareja podría seguir usando el título “Sussex Royal” para su sitio web y su marca.

Si bien ya no recibirán fondos públicos, el padre de Enrique, el príncipe Carlos, el heredero al trono, continuará ofreciendo apoyo financiero privado, declaró una fuente real.

La pareja dividirá su tiempo entre Gran Bretaña y América del Norte, con la mayoría de su tiempo en América del Norte, dijo la fuente.

Los cambios entrarán en vigencia en la primavera boreal de este año, dijo el palacio.

Reporte de Michael Holden, escrito por Andy Bruce. Editado en español por Janisse Huambachano