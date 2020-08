Taylor Swift dona 30.000 dlrs a fondo de estudiante universitaria en Reino Unido

Foto de archivo de Taylor Swift llegando a la entrega de los Golden Globe en Beverly Hills, California. Ene 5, 2020 - REUTERS/Mario Anzuoni

LONDRES, 21 ago (Reuters) - Taylor Swift donó más de 23.000 libras esterlinas (30.000 dólares) a una estudiante portuguesa que vive en Reino Unido, luego de que se topó con una página en internet que busca fondos para ayudarla a financiar su carrera universitaria de matemática.

La cantante ganadora del Grammy dijo que había sido inspirada por la energía y la dedicación de Vitoria Mario, quien buscaba 40.000 libras para cubrir los costos de alojamiento y gastos cotidianos mientras estudia matemáticas en la Universidad de Warwick.

Mario, quien dijo que llegó hace cuatro años a Reino Unido sin hablar inglés, escribió en su página para pedir fondos que había logrado excelentes calificaciones en sus exámenes escolares de egreso y que había recibido una oferta provisional para alojarse en Warwick.

No obstante, no podía postular a créditos ni becas debido a su situación migratoria y su familia no estaba en condiciones de entregarle apoyo financiero. Ella dijo que su familia siempre creyó que si uno puede recibir educación universitaria en Reino Unido, “podrá destacarse de por vida”.

“Mi nombre es Vitoria Mario, y soy una chica negra de 18 años con un sueño”, escribió en gofundme.

“Aunque mi historia no es única, mi sueño de convertirme en matemática no es solo una oportunidad de movilidad social para mi familia y para mí, sino también para inspirar a personas que han estado en posiciones similares a aspirar a ser la mejor versión de sí mismas y luchar por sus sueños pese a la desigualdad de raza/género, problemas de inmigración y barreras financieras”.

Swift, quien es conocida por hacer donaciones cuando encuentra peticiones de ayuda en línea, dijo que quería completar la recaudación de fondos y antes de las 1200 GMT Mario había recaudado casi 43.000 libras.

“Me encontré con tu historia en línea y estoy muy inspirada por tu energía y dedicación para convertir tus sueños en realidad”, dijo. “Quiero regalarte el resto de tu meta. ¡Buena suerte con todo lo que haces! Con amor, Taylor”.

Reporte de Kate Holton; Editado en Español por Ricardo Figueroa