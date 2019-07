Parlamentarios británicos analizan opciones para intentar bloquear Brexit sin acuerdo

Imagen de archivo de chapas contra el Brexit en Londres, Reino Unido. 26 junio 2019. REUTERS/Hannah McKay

LONDRES (Reuters) - Legisladores británicos tanto del gobernante Partido Conservador como de la oposición laborista dijeron el domingo que están analizando fórmulas para impedir que el próximo primer ministro del país opte por un Brexit sin acuerdo, frente al deseo del Parlamento.

Boris Johnson, el favorito para suceder a Theresa May en el cargo este mes, ha dicho que Reino Unido debe dejar la Unión Europea el 31 de octubre con o sin acuerdo.

No obstante, podría encontrarse atado de manos, ya que los conservadores no tienen mayoría en el Parlamento y la mayoría de legisladores se opone a un Brexit no pactado.

El acuerdo de Brexit negociado por May con Bruselas fue rechazado tres veces por el Parlamento debido a las rebeliones desatadas en el seno de su propio partido y por la oposición del Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte (DUP), que mantiene con sus votos al gobierno conservador.

El portavoz de comercio laborista, Barry Gardiner, dijo que su partido convocará una moción de censura al gobierno cuando crea que cuenta con el apoyo de los suficientes conservadores. Varios integrantes del Partido Conservador han dicho que estudiarían votar en favor de la caída de un gobierno que busque un adiós no pactado a la UE.

Otros conservadores dijeron el domingo que están evaluando fórmulas para intentar bloquear con leyes una salida sin acuerdo.

“Convocaremos una moción de censura cuando creamos que es probable que sea apoyada por los parlamentarios conservadores que han dicho que la respaldarían para impedir que no haya acuerdo”, comentó Gardiner a Sky News. Al ser preguntado sobre si los laboristas están hablando con estos legisladores, Gardiner respondió “por supuesto”.

El parlamentario conservador Sam Gyimah, que respalda un segundo referendo sobre el Brexit, dijo a Sky News que votar contra el gobierno es la “opción nuclear” y no quiere hacerlo. Según afirmó, hay 30 o más de sus correligionarios que apoyarían “opciones legislativas” para intentar bloquear un adiós a la UE sin acuerdo.

