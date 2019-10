Propuestas británicas de Brexit quedaron cortas, es necesario acuerdo al fin del día: diplomáticos UE

LUXEMBURGO, 15 oct (Reuters) - Las últimas propuestas británicas sobre los términos de su adiós a la Unión Europea siguen siendo insuficientes para un acuerdo y es necesario un texto legal al final del martes para que los líderes del bloque puedan sellar un pacto en la cumbre de esta semana, dijeron tres fuentes diplomáticas.

El negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier, en Luxemburgo, 15 octubre 2019. REUTERS/Francois Lenoir

Tras los comentarios efectuados por el negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier, en un encuentro ministerial en Luxemburgo, los diplomáticos dijeron que si no se cumple el plazo del martes, entonces las negociaciones deberían continuar tras la cumbre de los días jueves y viernes.

“Tenemos que aterrizarlo esta noche”, dijo un funcionario comunitario a Reuters.

No obstante, el ministro británico para el Brexit, Stephen Barclay, se mostró más positivo a su llegada a Luxemburgo para reunirse con ministros de los 27 países que seguirán en la UE.

“Las conversaciones continúan y tenemos que darle espacio para que avancen”, dijo a la prensa. “Hay conversaciones detalladas en marcha y es muy posible un acuerdo aún”.

El punto principal de fricción para sellar un pacto antes del plazo límite fijado el 31 de octubre para la salida son los arreglos fronterizos y de seguridad para el límite entre Irlanda -miembro de la UE- e Irlanda del Norte -provincia británica-.

Barnier dijo antes que, aunque sigue siendo posible un acuerdo esta semana, “ha llegado la hora de convertir las buenas intenciones en un texto legal”.

La ministra de Relaciones Exteriores de Finlandia, Tytti Tuppurainen, dijo que la UE debe prepararse para un escenario sin acuerdo y una tercera extensión del proceso. “Todos los escenarios están abiertos”, comentó, agregando que en la cumbre se discutirá aplazar el adiós más allá del 31 de octubre.

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha prometido sacar a su país del bloque ese día, con o sin acuerdo. No obstante, el Parlamento británico aprobó una ley que indica que no puede consumarse el Brexit sin un acuerdo y Johnson no ha explicado cómo puede sortear ese obstáculo.

Al ser preguntado sobre si apostaría a que habrá un acuerdo de Brexit este mes, el ministro de Malta para la UE dijo: “No lo haría”.

Mientras los ministros se reúnen en Luxemburgo, el negociador británico David Frost comenzaba otra ronda de reuniones con la Comisión Europea en Bruselas. Londres tenía previsto presentar nuevas propuestas para intentar romper el estancamiento, indicó RTE.

