Policía rusa detiene a sospechoso tras robo de cuadro en galería a plena luz del día

Imagen de cámara de seguridad muestra a un hombre abandonando galería en Moscú con un cuadro, Moscú, Rusia. 28 de enero de 2019. Reuters Tv/via REUTERS

MOSCÚ (Reuters) - La policía rusa dijo que había detenido a un sospechoso después del robo de una pintura el domingo en una galería de Moscú, cuando un ladrón pasó sin levantar sospechas delante de los visitantes que lo confundieron con un empleado.

Funcionarios dijeron que se reforzó la seguridad en la Galería Estatal Tretyakov luego del robo de “Ai Petri.Crimea”, que fue retirado de una exhibición temporaria que no tenía alarmas.

La policía dijo el lunes que había arrestado a un sospechoso de 31 años. La agencia de noticias TASS citó una entrevista policial en la que el hombre negaba haber cometido un delito.

La obra, del artista Arkhip Kuindzhi, que representa una montaña en Crimea, fue recuperada en un edificio luego de que la policía recibió un dato. Completada en 1908, poco después de la muerte de Kuindzhi, el cuadro está valuado en alrededor de 1 millón de dólares, dijo la televisión estatal.

El robo volvió a poner la atención en la seguridad en la galería, que alcanzó los titulares en mayo después de que un hombre dañó una de sus pinturas más famosas: “Ivan the Terrible and His Son Ivan on November 16, 1581”, de Ilya Repin, con una vara de metal.

“Para nosotros los moscovitas, esto es vergonzoso”, dijo el lunes Ludmila Gavrina, una visitante. “Algo tiene que cambiar”, agregó.

Vladislav Kononov, un funcionario del Ministerio de Cultura, dijo a periodistas que la pintura no había sido dañada y que de aquí en adelante todas las obras de la galería tendrán sensores y alarmas.

Reporte adicional de Andrey Ostroukh, Tom Balmforth, Vladimir Soldatkin y Mikhail Antonov; Editado en español por Lucila Sigal