El opositor ruso Navalny augura protestas aún mayores contra Putin tras salir de la cárcel

El líder de la oposición rusa Alexei Navalny sale de un centro de detención después de haber sido encarcelado durante 30 días por convocar una protesta no autorizada en Moscú, Rusia, el 23 de agosto de 2019. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Por Andrew Osborn y Anastasia Teterevleva

MOSCÚ (Reuters) - El crítico del Kremlin Alexei Navalny aprovechó sus primeras declaraciones en público tras salir de la cárcel el viernes para predecir que la oposición al presidente ruso Vladimir Putin y las protestas contra las autoridades no harían más que crecer.

Navalny, que trata de obtener apoyo popular destapando lo que para él es una terrible corrupción oficial, habló minutos después de salir de la prisión donde estuvo encerrado 30 días por alentar una manifestación a favor de la celebración de elecciones libres.

“Ahora vemos que las mentiras y el fraude no son suficientes para ellos. No es suficiente prohibir a los candidatos (presentarse) a las elecciones. Quieren arrestar a docenas y golpear a cientos de personas... Esto demuestra que no hay apoyo para este régimen. Lo perciben y tienen miedo”, dijo Navalny ante periodistas.

“No me cabe duda alguna de que a pesar de los auténticos actos de intimidación y terror que están ocurriendo en este momento como el arresto de personas al azar, esta ola (de protestas) aumentará, y este régimen se arrepentirá seriamente de lo que ha hecho”, dijo.

El abogado y activista de 43 años fue encarcelado el mes pasado después de pedir a la gente que se manifestara en el centro de Moscú por la exclusión de candidatos de la oposición en las elecciones municipales de la capital rusa convocadas para el mes que viene.

Los comicios, aunque municipales, son vistos como un ensayo para las elecciones parlamentarias nacionales que se celebrarán en 2021.

La negativa de las autoridades a registrar a una serie de candidatos de la oposición, incluidos algunos de los aliados de Navalny, por razones técnicas ha desencadenado el mayor movimiento de protesta sostenido en Rusia desde 2011-2013, cuando los manifestantes salieron a las calles contra lo que percibieron como un fraude electoral.

La popularidad del partido gobernante, Rusia Unida, se encuentra en su nivel más bajo desde 2011 y la propia calificación personal de Putin también ha bajado por el descontento por una caída del nivel de vida.

Información adicional de Anton Kolodyazhnyy; traducción de Jose Elías Rodríguez