Médicos alemanes acceden a opositor ruso Navalny con intención de trasladarlo a Berlín

FOTO DE ARCHIVO. El líder opositor ruso Alexei Navalny habla ante una multitud en Moscú. REUTERS/Shamil Zhumatov

BERLÍN, 21 ago (Reuters) - Los médicos alemanes que viajaron a Siberia para trasladar al disidente del Kremlin Alexei Navalny a Berlín para recibir tratamiento finalmente han tenido acceso a él, dijo el viernes su jefe de personal.

“Esta es una señal positiva de que la decisión de que no es transportable, que no se le permite abordar este avión, podría revertirse”, dijo Leonid Volkov a periodistas en una rueda de prensa organizada por la Fundación Cinema for Peace, un grupo de derechos con sede en Berlín.

El equipo de médicos especializados en tratamiento de pacientes en coma salió de Alemania el jueves por la noche para trasladar a Navalny a Berlín, donde el hospital Charite acordó aceptarlo.

Navalny, un feroz crítico del presidente Vladimir Putin y sus lugartenientes, se encuentra en estado grave después de tomar el jueves por la mañana una taza de té que sus aliados creen que estaba envenenada.

Los médicos que lo están tratando en Omsk, Siberia, dijeron que su estado había mejorado un poco pero que su vida seguía en peligro.

Reporte de Caroline Copley y Thomas Escritt. Editado en español por Javier Leira