Jefe Rothschild en Rusia escribe cuentos de hadas entre vuelos

MOSCÚ (Reuters) - Giovanni Salvetti, presidente de Rothschild en Rusia y la Comunidad de Estados Independientes, toma cinco aviones por semana para manejar las operaciones del banco desde Kazajistán a Ucrania, y entre vuelo y vuelo escribió un libro de cuentos de hadas para sus hijos.

“Yo no decidí crear un libro, me lo pidieron mis hijos”, comenta Salvetti, de 47 años, tras recibir la primera edición impresa de su libro. “Cada noche que estoy con ellos quieren que les cuente una historia. No quieren que les lea un cuento”.

El ejecutivo tiene tres hijos: dos varones de 10 y 12 años y una niña de 8. “Una vez me dijeron: ‘Nos gustan mucho tus cuentos. ¿Por qué no escribes uno?’”.

Su libro “Arturo y el unicornio” está disponible en ruso, inglés e italiano. Cuenta la historia de un hombre pobre de la ciudad italiana de Bérgamo que trabaja para un noble local. El héroe es chantajeado y encarcelado pero logra escapar gracias a sus pinturas.

“El mensaje es que la vida a veces puede ser injusta, pero que el arte puede ayudarte aun en los momentos más oscuros de tu vida”, apunta Salvetti, cuyo banco asesora a compañías y organismos gubernamentales en expaíses soviéticos.

Salvetti mismo realizó las ilustraciones de “Arturo y el unicornio” y lo publicó con sus propios fondos. El libro se puede comprar por internet y en librerías de Rusia y Ucrania y sus ganancias se destinarán a una organización de ayuda a niños con cáncer.

Consultado sobre si se pueden sacar lecciones del negocio de la banca en su libro, Salvetti respondió que ninguno de los personajes se basaron en personas de la vida real.

“Pienso que puedo escribir algo más interesante, no sobre niños sino sobre (...) experiencias en mi negocio”, bromeó, agregando que eso podría conllevar riesgos. “Pero tendría que mudarme a Argentina o Sri Lanka”.

Reporte de Katya Golubkova, Editado en español por Lucila Sigal