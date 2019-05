Fogo em avião russo deixa ao menos 13 mortos, dizem agências

MOSCOU (Reuters) - Ao menos 13 pessoas morreram a bordo de um avião de passageiros da Russian Aeroflot que pegou fogo no ar e fez um pouso de emergência em um aeroporto de Moscou neste domingo, reportaram agências de notícia russas.

Imagens de televisão mostraram o Sukhoi Superjet-100 fazendo uma aterrissagem forçada no aeroporto Sheremetyevo, em Moscou, com boa parte da traseira do avião consumida pelas chamas.

Muitos passageiros escaparam pelos escorregadores de emergência que foram inflados após o pouso forçado.

Funcionários médicos disseram à agência de notícias Tass que ao menos 13 pessoas morreram e que outras não tinham sido localizadas.

Agências de notícia russas disseram que o avião, que voava de Moscou à cidade de Murmansk, no norte do país, antes de retornar, levava 78 passageiros. Não estava claro quantos tripulantes estavam a bordo.

Investigadores russos disseram que abriram uma investigação e analisavam se os pilotos tinham violado regras de segurança aérea.

A causa do incêndio não ficou imediatamente clara.

A agência de notícias Interfax reportou que uma equipe de resgate fazia uma varredura nos destroços da parte traseira do avião em busca de sobreviventes.

O serviço de monitoramento de voos Flightradar24 mostrou que a aeronave sobrevoou Moscou em círculo duas vezes antes de fazer uma aterrissagem de emergência após cerca de 45 minutos.