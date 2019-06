Rússia diz que vai rebater novas sanções dos EUA ao Irã, segundo agências

Vice-ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Ryabkov 07/02/2019 REUTERS/Maxim Shemetov

MOSCOU (Reuters) - A Rússia e seus parceiros tomarão medidas para rebater as sanções que os Estados Unidos disseram que vão impor ao Irã, disse o vice-ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Ryabkov, segundo agências de notícias russas nesta segunda-feira.

Nos comentários citados pela Tass e pela RIA, Ryabkov não especificou quais seriam esses passos.

O vice-ministro disse que a imposição de sanções pelos Estados Unidos agravaria as tensões, e que Washington deveria buscar o diálogo com Teerã, disseram as agências.

Reportagem de Maria Kiselyova