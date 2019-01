Rússia diz estar alarmada por conversas dos EUA sobre opção militar para Venezuela

Chanceler russo, Sergei Lavrov 14/01/2019 REUTERS/Maxim Shemetov

MOSCOU (Reuters) - O chanceler russo, Sergei Lavrov, disse nesta quarta-feira que a Rússia está alarmada com as conversas dos Estados Unidos sobre a possibilidade de algum tipo de possível opção militar norte-americana contra a Venezuela, e acusou Washington de influenciar a oposição para bloquear negociações com o governo.

Lavrov afirmou, em sua entrevista coletiva anual, que a abordagem dos EUA com a Venezuela mostra que continuam em vigor os esforços norte-americanos para tentar minar os governos de que não gostam no mundo todo.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse em 2017 que não descartava uma “opção militar” para pôr fim ao que considera um caos econômico na Venezuela, que é uma aliada próxima da Rússia.

Reportagem de Vladimir Soldatkin e Christian Lowe