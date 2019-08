Teste de míssil mostra que EUA são culpados por fim de pacto nuclear, diz governo russo

Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, durante reunião em Moscou 19/06/2019 Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

MOSCOU (Reuters) - O governo da Rússia disse nesta terça-feira que o teste norte-americano de um míssil de cruzeiro mostrou que os Estados Unidos há muito se preparavam para deixar o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário e que os EUA, não a Rússia, eram culpados pelo fim do pacto.

O Pentágono informou na segunda-feira que havia testado um míssil de cruzeiro convencionalmente configurado que atingiu seu alvo depois de mais de 500 quilômetros de vôo, o primeiro teste desse tipo desde que os EUA abandonaram o tratado em 2 de agosto.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a repórteres por telefone que o teste do míssil, proibido pelo tratado, não poderia ter sido conduzido sem preparações que levariam mais do que poucas semanas.

Por Andrew Osborn e Maria Kiselyova