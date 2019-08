Polícia russa detém centenas em manifestação da oposição em Moscou

MOSCOU (Reuters) - A polícia russa prendeu neste sábado centenas de pessoas que participaram de um protesto em Moscou para exigir eleições livres, incluindo a ativista Lyubov Sobol, depois que as autoridades alertaram que a manifestação era ilegal.

A polícia removeu Sobol de um táxi e a colocou em uma van minutos antes do início do que ativistas anti-Kremlin descreveram como uma caminhada pacífica para protestar contra a exclusão de seus candidatos de uma eleição no próximo mês.

Logo após o início do protesto, um repórter da Reuters viu várias centenas de pessoas em torno de um dos pontos de protesto no centro de Moscou.

O OVD-Info, um grupo de monitoramento independente, disse que a polícia deteve 600 pessoas. Repórteres da Reuters testemunharam dezenas de prisões.

A polícia disse mais cedo que deteve 30, e que 350 participaram do protesto. Um protesto semelhante, mas autorizado, contou com até 1.000 pessoas em São Petersburgo, disseram policiais.

Por Andrew Osborn e Andrey Kuzmin