Putin assina decreto que suspende participação russa em pacto nuclear

Míssil Titan, em local desativado de lançamento de mísseis balísticos intercontinetais nos EUA REUTERS/Nicole Neri

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, assinou decreto que suspende a participação da Rússia no Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário (INF), anunciou o Kremlin nesta segunda-feira.

A Rússia anunciou no mês passado que iria suspender sua participação no tratado da era da Guerra Fria depois que os Estados Unidos afirmaram que vão se retirar do pacto sob o pretexto de violações russas ao acordo. A Rússia nega ter descumprido o tratado e tem afirmado que Washington quer romper sozinho com o acordo.

Putin ordenou a suspensão da Rússia até que os EUA parem de violar o tratado e instruiu o Ministério de Relações Exteriores russo a informar os signatários sobre a decisão, segundo o texto do decreto.

Por Maria Tsvetkova