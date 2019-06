Rússia diz que avião levou especialistas militares para rotação na Venezuela, segundo Tass

Avião com bandeira russa em aeroporto de Caracas 24/06/2019 REUTERS/Manaure Quintero

MOSCOU (Reuters) - O Ministério das Relações Exteriores da Rússia informou nesta quarta-feira que o avião da Força Aérea da Rússia que chegou à Venezuela nesta semana levou uma equipe de especialistas militares para uma rotação, mas que o número deles no país sul-americano não aumentou, informou a agência de notícias Tass.

O avião pousou na segunda-feira no principal aeroporto da Venezuela, de acordo com uma testemunha da Reuters e um site que monitora os movimentos dos aviões, três meses depois de uma chegada semelhante ter exacerbado as tensões entre Estados Unidos e Rússia.

Reportagem de Maria Kiselyova