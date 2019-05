Chanceler russo Lavrov pede que EUA cancelem planos de derrubar Maduro

MOSCOU (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, disse neste domingo que a Rússia condena o que chamou de uma campanha para derrubar o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, organizada pelos Estados Unidos, e pediu que Washington cancele seus planos “irresponsáveis”.

Lavrov fez as declarações no início de uma reunião com o chanceler venezuelano, Jorge Arreaza, em Moscou.

Lavrov vai viajar na segunda-feira para a Finlândia, onde deve manter rara conversa com o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo.

Do lado venezuelano, Arreaza disse que Lavrov precisa explicar a Pompeo que é preciso haver diálogo com a Venezuela.

Reportagem de Maria Tsvetkova