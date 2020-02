Ryanair tardará más en alcanzar su objetivo de 200 millones de pasajeros por los retrasos del MAX 737

FOTO DE ARCHIVO: Pasajeros embarcando en un avión de Ryanair en el aeropuerto de Gdansk, Polonia, el 19 de junio de 2019. REUTERS/Kevin Coombs

DUBLÍN, 3 feb (Reuters) - Ryanair tardará más de lo esperado en alcanzar su objetivo a largo plazo de 200 millones de pasajeros al año debido a los retrasos en la entrega del avión de Boeing 737 MAX, dijo el lunes la aerolínea de bajo coste irlandesa.

Ryanair había planeado alcanzar la cifra de 200 millones de pasajeros al año en el ejercicio fiscal que cierra en marzo de 2024, pero ahora espera que tarde por lo menos hasta el 2025 o 2026, dijo la aerolínea con motivo de una publicación de resultados trimestrales. Espera transportar 154 millones de personas en el año en curso hasta marzo de 2020. La aerolínea irlandesa había planeado originalmente volar 58 de los Boeing 737 MAX este verano, pero ha reducido ese número desde que el avión fue inmovilizado en tierra después de dos accidentes mortales y mientras el fabricante de aviones de EEUU luchaba por asegurar la aprobación para la vuelta al servicio del avión.

“Como resultado directo de estos retrasos en la entrega, planeamos extender nuestro objetivo de 200 millones de pasajeros anuales por lo menos uno o dos años hasta el año fiscal 25 o 26”, dijo.

Boeing dijo en enero que no esperaba que el MAX volviera a volar hasta mediados del 2020 y, dado que Ryanair no acepta entregas durante su temporada alta de verano de junio-agosto, no recibirá los primeros 10 aviones MAX hasta el otoño.

Ryanair dijo el lunes que no esperaba recibir los primeros aviones MAX hasta septiembre u octubre de 2020.

