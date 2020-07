Epidemia de Covid-19 volta a crescer em todas as regiões do mundo

(Reuters) - Quase 40 países relataram aumentos recordes de novas infecções por coronavírus em um único dia na semana passada, cerca do dobro do número que o fez na semana anterior, de acordo com um relatório da Reuters que mostra um aumento na pandemia em todas as regiões do mundo.

A taxa de casos tem aumentado não apenas em países como Estados Unidos, Brasil e Índia, que dominaram as manchetes globais com grandes surtos, mas na Austrália, Japão, Hong Kong, Bolívia, Sudão, Etiópia, Bulgária, Bélgica, Uzbequistão e Israel, entre outros.

Muitos países, especialmente aqueles em que as autoridades diminuíram os bloqueios de distanciamento social anteriores, estão enfrentando um segundo pico mais de um mês após registrar o primeiro.

“Não voltaremos ao ‘velho normal’. A pandemia já mudou a maneira como vivemos nossas vidas”, disse o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus . “Estamos pedindo a todos que tratem as decisões sobre onde vão, o que fazem e com quem se encontram como decisões de vida ou morte - porque são.”

Os dados da Reuters, compilados a partir de relatórios oficiais, mostram um aumento constante no número de países que relatam aumentos diários no vírus que causa a Covid-19 no mês passado. Pelo menos sete países registram aumentos há três semanas, enquanto ao menos 13 países tem aumentos há duas semanas, pelo menos 20 países tiveram na semana passada e 37 países esta semana.

Os números reais de casos e mortes são quase certamente subnotificados, principalmente em países com sistemas de saúde mais pobres, dizem especialistas e autoridades de saúde. Para este relatório, os dados da Reuters foram restritos a países que fornecem números diários regulares.

Um aumento nos casos geralmente precede um aumento nas mortes em algumas semanas.

Os Estados Unidos continuam no topo da lista de casos, chegando a mais de 4 milhões de casos esta semana e registrando mais de 1.000 mortes por quatro dias consecutivos. O Brasil e a Índia - que epidemiologistas dizem que provavelmente ainda não atingiram o pico da epidemia, também ultrapassaram 1 milhão de casos.

SEGUNDA ONDA

Os dados revelam um número crescente de casos ressurgentes em países de todas as regiões.

Na Austrália, as autoridades aplicaram um bloqueio parcial de seis semanas e tornaram obrigatórias as máscaras para os residentes na segunda maior cidade do país, Melbourne, após um novo surto.

Austrália e Japão, que também divulgaram um registro diário de caso nesta semana, alertaram para o aumento de infecções entre jovens, muitos dos quais comemoraram o fim das restrições sociais em bares e festas.

No México, que também registrou um recorde diário esta semana e tem o quarto maior número de mortes do mundo, as autoridades alertaram que uma tendência de queda nos números de casos que começaram em meados de junho - na época em que a cidade começou a relaxar as medidas de distanciamento social - poderia reverter.

Com base na taxa de internações hospitalares na semana passada, os níveis de hospitalização até outubro podem exceder os registrados em junho, o auge da pandemia, disse a prefeita da Cidade do México, Claudia Sheinbaum.

“É importante reconhecer que, se não mudarmos a tendência, poderá haver um crescimento exponencial”, afirmou.

Na Europa, onde as férias de verão estão em pleno andamento, é provável que um novo recorde diário na Espanha impeça os turistas de visitar um dos destinos mais populares do continente.

Na África, o Quênia registrou um número recorde diário de casos menos de duas semanas após a reabertura da atividade, incluindo para voos domésticos de passageiros. O presidente Uhuru Kenyatta, que anunciou a retomada dos vôos internacionais em 1º de agosto, convocou autoridades para uma reunião de emergência na segunda-feira para discutir o aumento de casos.

No Oriente Médio, Omã impôs novas restrições que começam no sábado, além de um bloqueio de duas semanas que se sobreporá à festa islâmica de Eid al-Adha, depois de relatar um número recorde de casos.