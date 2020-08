Pelosi dice que no confía en la asesora de la Casa Blanca para el coronavirus

FOTO DE ARCHIVO: La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, durante una conferencia de prensa celebrada en el Capitolio de Washington D.C., Estados Unidos, el 29 de julio de 2020. REUTERS/Erin Scott

WASHINGTON, 2 ago (Reuters) - La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo el domingo que no confía en la coordinadora del grupo de trabajo para el coronavirus de la Casa Blanca, la doctora Deborah Birx, vinculándola a una campaña de desinformación sobre el virus propagada por el presidente Donald Trump.

“Creo que el presidente ha estado propagando desinformación sobre el virus y que ella ha sido elegida por él, así que no cuenta con mi confianza, no”, dijo la presidenta Pelosi al programa “This Week” de la cadena ABC al ser preguntada sobre si confiaba en Birx.

Preguntada sobre el comentario de Pelosi durante una entrevista con el programa “Estado de la Unión” de la cadena CNN, Birx dijo que tenía un gran respeto por Pelosi y atribuyó la crítica a un artículo del periódico New York Times sobre la respuesta de la Casa Blanca a la pandemia, en el que se sostiene que a Birx habría realizado valoraciones demasiado optimistas sobre el virus.

“No sostuve una postura ingenua. Nunca me han llamado ingenua, o no científico, o no basada en los datos”, dijo Birx. “Apostaré mi carrera de 40 años a ese principio fundamental de basarme en los datos para aplicar mejores programas y salvar vidas”.

Pelosi no se explayó sobre Birx, miembro principal del grupo de trabajo sobre el coronavirus junto con el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos.

Según un informe de la organización periodística Politico, Pelosi cuestionó la credibilidad de Birx durante una reunión celebrada la semana pasada con el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows. Acusó a Birx de difundir desinformación sobre la pandemia del coronavirus, mientras que alabó a Fauci calificándolo de “héroe”, dijo Politico.

“Deborah Birx es lo peor. ¡Hay que ver en qué terribles manos estáis!”, les dijo Pelosi, según Politico.

Información de Doina Chiacu y Christopher Bing; editado por Steve Orlofsky; traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdansk