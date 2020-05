ANALISIS-El rally de la esperanza: ¿Por qué el S&P volvió a subir sobre los 3.000 puntos?

NUEVA YORK (Reuters) - Impensable hace sólo dos meses, cuando la economía mundial se paró en respuesta a la pandemia del coronavirus, el índice de referencia de las acciones de Estados Unidos, el S&P 500, rompió el martes el nivel sicológicamente importante de los 3.000 puntos, coronando un repunte del 37% desde un mínimo en marzo.

La NYSE en el distrito financiero del bajo Manhattan, Nueva York, EEUU, 13 abril 2020. REUTERS/Andrew Kelly

Pero el mercado puede tener que pagar un precio por una recuperación económica que los datos hasta ahora no apoyan, y algunos agentes piensan que el repunte ha ido demasiado lejos y demasiado rápido.

El alza se ha visto impulsada por las intervenciones extraordinarias de la Reserva Federal y otros bancos centrales, un estímulo de 2 billones de dólares aprobado por el Congreso de Estados Unidos y la esperanza de que el rápido desarrollo de una vacuna signifique que lo peor de los daños causados por la congelación económica mundial ya ha pasado.

“La gente ha sido encerrada y cuando ve destellos de esperanza, como las vacunas, eso impulsa el optimismo probablemente más allá de donde debería estar y claramente por delante de la economía”, dijo Richard Steinberg, estratega jefe de mercado de Colony Group.

Analistas advirtieron de que no esperan que el mercado continúe su rápida trayectoria ascendente.

“Creo que vamos a retroceder pronto un poco cuando surjan más noticias políticas y la gente empiece a pensar en los problemas con China, en los problemas en Europa, en los problemas en todos los lugares a donde un inversor mire”, dijo George Gero, director general de RBC Wealth Management.

El presidente ejecutivo de Deutsche Bank, Christian Sewing, dijo el martes que los mercados eran demasiado optimistas.

“En mi opinión personal, la suposición subyacente para esta recuperación es un poco optimista”, dijo. “Los efectos de segundo y tercer orden no han sido valorados en su totalidad en esta etapa”.

El repunte del mercado se ha producido en un contexto económico devastador. La economía de Estados Unidos perdió 20,5 millones de empleos en abril, la mayor cantidad desde la Gran Depresión.

“Es bastante extraordinario”, dijo Michael Purves, director ejecutivo de Tallbacken Capital Advisors. “Es un mercado en ‘V’ con una condición económica probablemente no en ‘V’”, dijo, refiriéndose a la forma de una posible recuperación.

Cualquier desarrollo que acerque una vacuna al mercado probablemente impulsará más ganancias, incluso si los datos económicos se rezagan, dijo Peter Cardillo, economista jefe de mercados de Spartan Capital Securities en Nueva York.

“Si las cosas van bien, podríamos tener una vacuna a principios de año”, dijo Cardillo. “Es un rally de esperanza”. EN MANADA El alza está siendo impulsado en parte por cinco gigantes -Amazon.com Inc, Microsoft Inc, Apple Inc, Facebook Inc, y Google de Alphabet Inc- que constituyen aproximadamente el 20% del índice S&P 500, empujando al mercado en la medida en que los inversores se agrupan en compañías que han visto un aumento de la demanda durante el congelamiento económico.

Amazon, por ejemplo, ha subido casi un 45% desde su mínimo de marzo, mientras que Facebook ha ganado un 62%.

Algunos justifican las ganancias comparando la economía estadounidense con la de China, que se encuentra unos dos meses por delante tanto en términos del brote del virus como de la recuperación económica.

El índice compuesto de gerentes de compras de China cayó más de la mitad en enero, pero en abril estaba por encima de su lectura de principios de año. El PMI compuesto de Estados Unidos, mientras tanto, comenzó su fuerte caída en febrero y registró una ganancia de casi el 35% en mayo, según las cifras preliminares de Markit.

“Tal vez el resurgimiento dentro de Estados Unidos no sea tan rápido ni tan dramático como se ha informado en China”, dijo Jim Paulsen, estratega jefe de inversiones del Leuthold Group. “Pero el patrón económico exhibido por la economía de Estados Unidos, hasta ahora, es similar (con un retraso) a la experiencia de China”.

Los inversores están buscando luz al final del túnel.

Nueva York fue por mucho tiempo el epicentro del brote de Estados Unidos, pero el gobernador Andrew Cuomo dijo el martes que el Día de los Caídos, mostraría que “pasamos la página del COVID-19” y nos centramos en la reapertura.

En una señal de supervivencia del corazón financiero de la ciudad, la Bolsa de Valores de Nueva York reabrió parcialmente su parqué.

Reporte de David Randall. Reporte adicional de Medha Singh, Sinead Carew, Tom Sims, Hans Seidenstuecker y Patricia Uhlig.; Editado en español por Javier López de Lérida