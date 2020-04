Cultívelo usted mismo: florece la agricultura urbana en medio de cuarentenas

Por Rina Chandran @rinachandran; Editado en español por Juana Casas; La Fundación Thomson Reuters es una unidad de Thomson Reuters que cubre temas humanitarios, conflictos, derechos humanos, asuntos de igualdad de género y de cambio climático. Visite http://news.trust.org para acceder a más artículosEditing by Michael Taylor. Please credit the Thomson Reuters Foundation, the charitable arm of Thomson Reuters, that covers the lives of people around the world who struggle to live freely or fairly. Visit http://news.trust.org