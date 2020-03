Apple cerrará tiendas minoristas en todo el mundo, excepto China, hasta 27 de marzo

FOTO DE ARCHIVO. Personas que usan mascarillas protectoras esperan para controlar su temperatura en una tienda de Apple, en Shanghái, China, mientras el país se ve afectado por un brote del nuevo coronavirus. 21 de febrero de 2020. REUTERS/Aly Song.

14 mar (Reuters) - Apple Inc dijo el viernes por la noche que cerrará todas sus tiendas minoristas, excepto las de China, durante las próximas dos semanas para minimizar el riesgo de transmisión del coronavirus.

El anuncio del fabricante de teléfonos inteligentes intensifica la respuesta global al brote, ya que la mayoría de los principales minoristas han mantenido abiertas las tiendas.

“Cerraremos todas nuestras tiendas minoristas fuera de la Gran China hasta el 27 de marzo”, escribió el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, en una publicación en el sitio web de la compañía.

Apple volvió a abrir sus 42 tiendas en China el viernes, ya que la cantidad de casos nuevos disminuyó en el país donde se originó el brote de coronavirus.

Más de 138.000 personas se han contagiado en todo el mundo y más de 5.000 han muerto, según un recuento de cifras de gobiernos recopiladas por Reuters.

El comercio se prepara para un golpe a las ventas, ya que los consumidores en Estados Unidos y Europa evitan salir de casa.

Los minoristas estadounidenses, incluidos Macy’s Inc, Saks Fifth Avenue y Gap Inc. enviaron avisos a los compradores el jueves diciendo que estaban abiertos, en un movimiento para detener las pérdidas.

Los trabajadores por hora de Apple seguirán recibiendo el pago en línea, dijo Cook, y las ventas por internet continuarán como siempre.

“En todas nuestras oficinas, nos estamos moviendo a acuerdos de trabajo flexibles en todo el mundo fuera de la Gran China”, agregó. “Eso significa que los miembros del equipo deben trabajar de forma remota si su trabajo lo permite”.

Reporte de Rama Venkat en Bangalore; Redacción de Rama Venkat y Caroline Stauffer; Editado en español por Janisse Huambachano