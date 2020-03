Presidente argentino responde inusual consulta de un niño sobre la cuarentena y el Ratón Pérez

Imagen de archivo referencial del profesor Imad About, investigador de la facultad de ortodoncia de Marsella, posando mientras examina un diente en su laboratorio en Marsella, Francia. 12 de marzo, 2010. REUTERS/Jean-Paul Pelissier

BUENOS AIRES, 21 mar (Reuters) - La vida continúa más allá de la cuarentena declarada en Argentina y las dudas sobre sus alcances llevaron a un niño de 7 años, al que se le había caído su primer diente, a consultar preocupado al presidente si las restricciones para trasladarse incluían al Ratón Pérez.

Para sorpresa del niño, y de su madre que escribió la consulta a través de Twitter, el presidente Alberto Fernández le respondió que el ratón podía circular libremente.

“Querido @alferdez necesito consultarle si entre las excepciones de cuarentena se encuentra el Ratón Pérez. A Joaquín se le cayó su primer diente y no sabemos si dejar la carta (el diente no lo encontramos) y no queremos poner al ratón en un brete y que la policía lo detenga”, escribió la madre del niño.

El mandatario, quien anunció el jueves el aislamiento social preventivo y obligatorio por 12 días para todo el país, le respondió una hora más tarde en un mensaje por Twitter.

“@littlekbz Cecilita! El Ratón Pérez puede llevar recompensas por los dientes caídos porque no está en cuarentena. Pero el resto sí. Todos nos quedamos en casa!!! Así nos cuidamos y cuidamos a los demás. Que Joaquín deje su diente bajo la almohada y disfrute la recompensa”, contestó Fernández con un emoji sonriente.

Si bien la lista de situaciones excepcionales por las que se puede salir de casa se amplió en las últimas horas, el presidente dijo que habrá duras sanciones para quienes incumplan la cuarentena sin justificación.

Argentina tiene 158 casos confirmados y cuatro personas fallecidas por coronavirus.

Reporte de Lucila Sigal