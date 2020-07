DATOS-Bolsonaro minimizó los riesgos del coronavirus que ahora contrajo

BRASILIA, 7 jul (Reuters) - El presidente brasileño Jair Bolsonaro, que ha minimizado repetidamente la gravedad del coronavirus y se ha resistido a las medidas para mitigar su propagación, dio positivo por COVID-19. Hasta el lunes, Brasil tenía 1,623 millones de casos de coronavirus y 65.487 muertes atribuibles al virus.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, habla con periodistas al llegar al Palacio de Alvorada, en medio del brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), en Brasilia, Brasil. 22 de mayo de 2020. REUTERS/Adriano Machado

A continuación, algunos de los comentarios de Bolsonaro sobre la enfermedad.

* 9 de marzo. Hablando con brasileños en Miami:

“Sobre la cuestión del coronavirus, en mi opinión, se ha exagerado el poder destructivo de ese virus”.

* 24 de marzo. En un discurso televisado al país:

“Con mi historial como atleta, si me infectara con el virus no tendría que preocuparme. No sentiría nada o, como mucho, sería una pequeña gripe o un pequeño resfriado”.

* 26 de marzo. A periodistas:

“No se pondrá tan mal (comparado con Estados Unidos). Los brasileños deben ser estudiados, no se contagian de nada. Ves a un tipo saltando en una cloaca y no le pasa nada”.

* 29 de marzo. Recorriendo las calles de Brasilia sin mascarilla:

“Esta es la realidad: El virus está ahí. Tenemos que enfrentarlo, pero enfrentarlo como hombres, maldita sea, no como niños. Enfrentaremos el virus con la realidad. Así es la vida. Todos vamos a morir algún día”.

* 12 de abril. En una videoconferencia con líderes religiosos:

“Parece que el asunto del virus está empezando a desaparecer”.

* 20 de abril. A la pregunta de un periodista sobre la cantidad de muertos:

“Mira hombre, no soy un sepulturero”.

* 28 de abril. A la pregunta de un periodistas sobre el aumento de muertes:

“¿Y qué? Lo siento, pero ¿qué quieres que haga?”

