Fútbol retorna en Brasil el jueves en estado de Río de Janeiro

El alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, habla durante una conferencia de prensa con los administradores de los clubes de fútbol del estado de Río de Janeiro después de una reunión sobre el retorno del Campeonato Carioca en Río de Janeiro, Brasil. 17 de junio, 2020. REUTERS/Ricardo Moraes

RÍO DE JANEIRO, 17 jun (Reuters) - El fútbol brasileño regresará esta semana en Río de Janeiro luego de que el alcalde de la ciudad dio luz verde para que la liga local reinicie, después de una pausa de tres meses causada por la crisis desatada por el coronavirus.

Marcelo Crivella dijo a periodistas el miércoles que dio el permiso para reiniciar el torneo estatal de Río de Janeiro, uno de los más importantes del país.

El primer partido se realizará el jueves en el estadio Maracaná, cuando el actual campeón Flamengo enfrente a Bangu. Como la mayoría de las ligas que reiniciaron este mes, no habrá espectadores.

Sin embargo, Crivella pidió a la federación de fútbol del estado no sancionar a los equipos que se nieguen a jugar debido a preocupaciones de salud y seguridad.

Botafogo y Fluminense, dos de los equipos más importantes de la ciudad, han dicho que no jugarán. Botafogo pidió más tiempo para prepararse y ofreció volver a los partidos en julio.

“Apelamos a que no sean castigados los clubes que creen que no debieran retornar, la fase de apertura no es obligatoria”, afirmó Crivella.

La decisión se produce cuando Brasil sigue luchando para controlar el brote del virus. El martes, el Ministerio de Salud anunció una cifra de muertos diario de 1.282 personas, para un total acumulado de 45.241. El país sólo es superado por Estados Unidos en el número de fallecidos por COVID-19.

Escrito por Andrew Downie, Editado en Español por Manuel Farías