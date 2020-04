Príncipe Carlos inaugura un enorme hospital de campaña en Londres para combatir coronavirus

El príncipe Carlos envía un mensaje de video a los invitados a la inauguración del Hospital Nightingale en Londres desde su residencia de Birkhall, en Escocia, Gran Bretaña, el 3 de abril de 2020. @CLARENCEHOUSE/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES