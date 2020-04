Migrantes quedan atrapados en frontera chilena debido a restricciones por coronavirus

SANTIAGO, 16 abr (Reuters) - Un millar de migrantes, principalmente bolivianos, están varados en el norte de Chile tras agotarse las fuentes de trabajo en el país y no poder regresar a sus hogares debido al cierre territorial para contener la propagación del coronavirus, confirmaron grupos de refugiados y ambos gobiernos.

Ciudadanos bolivianos varados en Chile en medio del brote de coronavirus se reúnen afuera del consulado de su país en la ciudad de Iquique, Chile, el 14 de abril de 2020. REUTERS/Cristian Vivero

Los afectados se han reunido durante las últimas dos semanas después de que Bolivia cerrara progresivamente su frontera luego de permitir que algunos retornados se pusieran en cuarentena.

Ahora, unas 800 personas están alojadas en una escuela en desuso en la norteña ciudad de Iquique, mientras otras 300 esperan en una estación de buses en Antofagasta, otra ciudad importante, dijeron autoridades chilenas y grupos de refugiados, después de varios intentos frustrados de cruzar.

La mayoría son bolivianos, pero algunos peruanos también buscan regresar a sus hogares.

Grupos de refugiados dicen que 250 personas más están durmiendo fuera del consulado boliviano en Iquique, y que más personas se dirigen hacia el norte desde la capital chilena.

El miércoles, la jefa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y expresidenta chilena Michelle Bachelet, exhortó a los países de América Latina a abrir sus fronteras a sus propios ciudadanos.

“En virtud del derecho internacional, toda persona tiene derecho a regresar a su país de origen, incluso durante una pandemia”, dijo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia dijo a Reuters el jueves que hará un anuncio “en las próximas horas” sobre la situación.

La canciller boliviana, Karen Longaric, dijo en una conferencia de prensa el lunes que había estado tratando de resolver la situación con su homólogo chileno.

“En ningún momento la Cancillería, ni el Gobierno boliviano han abandonado a nuestros compatriotas”, dijo.

Las relaciones han sido frías entre Santiago y La Paz debido a una disputa histórica sobre el acceso al mar que revivió en los últimos años.

El canciller chileno, Teodoro Ribera, dijo en una declaración a medios que acordaron que a las personas que están en Chile haciendo cuarentena se les reconocerán los días guardados al pasar la frontera.

“Las personas que hagan cuarentena en Chile por siete días pasarán este sábado o domingo a territorio boliviano en la localidad de Pisiga donde harán siete días más”, detalló.

Héctor Pujols, jefe de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, dijo que había apelado a la Organización Mundial del Comercio para que interviniera, ya que es responsable de la mano de obra migrante.

“No hay forma de vivir, pagar arriendo, entonces prefieren volver a su país pero ahora no pueden entonces quedan en un bucle eterno, que no saben qué hacer”, señaló.

Jorge Corpus, un boliviano que espera en Antofagasta, dijo a la televisión local que la situación le “da mucha rabia, impotencia al no saber qué hacer. Hasta ya pensamos que ya no vamos a volver a ver más a nuestras familias, ni llegar a Bolivia (...) no tenemos ya más dinero, no tenemos como subsistir”.

Reporte de Aislinn Laing y Reuters Televisión. Reporte adicional de Danny Ramos