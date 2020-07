China suspende importaciones de camarones desde Ecuador por riesgo de coronavirus

PEKÍN/QUITO, 10 jul (Reuters) - China dijo el viernes que suspendió las importaciones de tres productores de camarones ecuatorianos luego de detectar el coronavirus en envíos recientes, lo que llevó a una de las empresas a señalar que con la decisión se estaba empañando “la reputación de la industria” del país andino.

FOTO DE ARCHIVO. Muestras de camarones y otros productos marinos conngelados en un mercado de Pekín. Junio, 2020. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

La agencia estatal dijo que muestras tomadas desde envíos de Industrial Pesquera Santa Priscila SA, Empacreci SA y Empacadora Del Pacifico Sociedad Anónima Edpacif han dado seis resultados positivos. Sin embargo, las pruebas a los camarones congelados y el interior de los paquetes resultaron negativas.

Los hallazgos son los primeros resultados positivos anunciados por Pekín desde que comenzó a realizar pruebas a las importaciones de alimentos congelados buscando la presencia del virus. [nL1N2DW0DR][nL1N2DS0J6]

“Tras análisis de secuencia del ácido nucleico y evaluación de expertos, los resultados de los exámenes sugirieron que el ambiente del contenedor y el exterior de los paquetes de los bienes de las tres compañías eran un riesgo de contaminación de coronavirus”, dijo la Administración General de Aduanas en un comunicado en su sitio de internet.

Dos de las compañías ecuatorianas emitieron declaraciones la tarde del viernes señalando que el virus sólo se encontró en las paredes del contenedor, agregando que China no había notificado sobre el incidente ni al Gobierno ni a las productoras.

“Es lamentable que con el resultado de ‘Inside the Wall of the container’ estén destruyendo la reputación de nuestra industria”, escribió el presidente de Industrial Pesquera Santa Priscila, Santiago Salem, en un comunicado.

China ha tomado un total de 227.934 muestras hasta la fecha, dijo el viernes a periodistas el encargado de la importación de alimentos de la autoridad aduanera, Bi Kexin, entre ellas muestras a los productos alimenticios, su empaque y su entorno.

Las muestras de los resultados positivos fueron tomadas el 3 de julio a cargamentos en los puertos de Dalian y Xiamen. Los productos posiblemente habían pasado al menos un mes congelados en el contenedor antes de llegar a China, dijo Gorjan Nikolik, analista de alimentos marinos en Rabobank.

“Expertos creen que los resultados no significan que sean contagiosos, sino que los sistemas de gestión de seguridad alimenticia de las compañías no están bien implementados”, dijo Bi a periodistas.

China comenzó a realizar pruebas a los alimentos frescos y congelados después de que el coronavirus fue hallado en tablas de picar para filetear salmón en un gran mercado de Pekín durante un brote de coronavirus entre los trabajadores del lugar.

Aunque expertos han dicho que no hay evidencia de que el virus se pueda propagar a través de los alimentos, muchos compradores chinos han detenido las importaciones de salmón y el pescado ha sido removido de los supermercados.

El ministro de Producción y Comercio Exterior de Ecuador, Iván Ontaneda, dijo que los productores de camarones siguen estrictos protocolos de bioseguridad y que integrarán mesas de trabajo con las autoridades chinas.

“Quiero ser claro que no es sanción para el producto, no es sanción para el camarón ecuatoriano”, añadió a la prensa.

La autoridad aduanera dijo que suspendió las importaciones de los tres productores para proteger la salud de los consumidores y “eliminar peligros ocultos”, además ordenó que los camarones producidos por las empresas después del 12 de marzo y que ya hayan sido importados a China sean retirados o destruidos.

Reporte de Dominique Patton. Reporte adicional de Alexandra Valencia en Quito. Editado en Español por Ricardo Figueroa y Marion Giraldo