Hospital Jinyintan de Wuhan afirma que fármaco contra VIH ayuda a pacientes con COVID-19

WUHAN, 9 abr (Reuters) - Médicos en el hospital de nivel primario que trata a pacientes con coronavirus grave en la ciudad de Wuhan dijeron que habían estado usando Kaletra, medicamento contra el VIH, desde enero y que creen que es beneficioso, a pesar de un estudio previo que indicó que no fue efectivo.

Una imagen de ordenador creada por Nexu Science Communication junto con el Trinity College de Dublín, muestra un modelo estructuralmente representativo de un betacoronavirus que es el tipo de virus vinculado a COVID-19, más conocido como coronavirus vinculado al brote de Wuhan, compartido con Reuters el 18 de febrero, 2020. NEXU Science Communication/via REUTERS/Files

Además de Kaletra, versión no patentada de lopinavir/ritonavir producida por AbbVie, los doctores han recetado citrato de bismuto y potasio, indicó Zhang Dingyu, presidente del Hospital Jinyintan en Wuhan, ciudad donde se identificó la enfermedad a fines del año pasado.

“Creemos que tomar este medicamento (Kaletra) es beneficioso”, dijo Zhang a periodistas el jueves, agregando que los médicos de su hospital comenzaron a recetar el medicamento a sus pacientes el 6 de enero.

Jinyintan fue uno de los primeros en comenzar a tratar infecciones. En el apogeo de la epidemia en Wuhan veía a cerca de 500 pacientes con coronavirus, dijo Zhang. Actualmente todavía tiene 123 en observación.

Un estudio publicado el mes pasado en el New England Journal of Medicine, basado en una prueba en pacientes chinos con COVID-19 grave en Jinyintan, mostró que Kaletra, también conocido como Aluvia, no era efectivo como un tratamiento potencial.

El mes pasado, Israel aprobó la licencia de una versión genérica de Kaletra para tratar pacientes infectados con el coronavirus.

Zhang dijo que el conjunto de datos utilizado por el estudio publicado en el New England Journal of Medicine incluyó pacientes que no habían tomado el medicamento antes de fallecer, y otros cuyos médicos habían decidido no recetarlo. “Hay que mirar el material complementario”, afirmó.

Dijo que tres trabajadores médicos comenzaron a tomar Kaletra 2 a 3 días después de que aparecieron los síntomas del virus. “Hacia el final de tomar el medicamento, los cambios que experimentaron sus pulmones fueron realmente geniales”.

Médicos en Shanghái también recetaron Kaletra en combinación con arbidol, usado contra la gripe, y con medicina tradicional china, y observaron que algunos pacientes mostraron mejoras, según un estudio publicado por la revista BioScience Trends en febrero.

Kaletra también se asoció con resultados terapéuticos positivos en el tratamiento del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), según estudios previos.

“LOS FÁRMACOS TIENEN ALGÚN USO”

En 2003, durante el brote de SARS, se descubrió que el citrato de bismuto y potasio tenía cierto efecto sobre el coronavirus a nivel celular, de ahí la decisión de recetarlo junto con Kaletra, dijo Zhang.

El hospital Jinyintan recetó citrato de bismuto y potasio a muchos miembros de su personal después de que algunos de ellos se infectaron, y después de eso no se encontraron otras infecciones de racimo, dijo Zhang.

“La investigación general no ha terminado, pero todos tienen una sensación, es solo una sensación, pero es que estos medicamentos tienen algún uso”, dijo.

La terapia de plasma con la sangre de pacientes que se habían recuperado del virus fue una tercera opción en la que los médicos estaban particularmente interesados, aseveró Zhang, y señaló que fue posible retirar a un paciente de un respirador mecánico y darle el alta poco después de haber recibido el tratamiento.

El hecho de que haya tantos pacientes en el mundo ahora (casi 1,5 millones han sido infectados por COVID-19) significa que esta era definitivamente una opción potencialmente útil, afirmó Zhang.

En respuesta a una pregunta sobre si el hospital había usado hidroxicloroquina y cloroquina, medicamentos contra la malaria promovidos por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Zhang dijo que no habían usado el primero.

Sin embargo, algunos de sus pacientes habían optado por tomar hidroxicloroquina, pero informaron resultados mixtos, dijo. Algunos afirmaron que ayudó pero otros dijeron que era ineficaz.

Reporte de Brenda Goh; reporte adicional de Roxanne Liu en Pekín y David Stanway en Shanghái, Editado en español por Janisse Huambachano